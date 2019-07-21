Маліновський віддав результативний пас у товариському матчі за "Аталанту": відео

Український півзахисник Руслан Маліновський зіграв черговий товариський матч за італійську "Аталанту". Цього разу футболіст відзначився результативним пасом.

Цього разу суперником "Аталанти" виступила команда "Ренате", яка виступає у Серії C. А сам матч складався з двох таймів по 35 хвилин.

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Маліновський вийшов на гру у другому таймі, коли головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні змінив повністю склад команди. А невдовзі українець віддав результативний пас на Ебраіма Коллі. При цьому нападник з першої спроби не зумів пробити по воротах, тому віддав м'яч Маліновському, після чого отримав зворотній пас та пробив по воротах.

Відеоогляд матчу Аталанта – Ренате

Варто нагадати, що у попередньому матчі за "Аталанту" Маліновський відзначився забитим голом. А його команда розгромила "Брусапорто" 9:0.

До слова: Ласкаво просимо: капітан "Аталанти" українською мовою привітав Маліновського з першим голом

Відеоогляд матчу Аталанта – Брусапорто та першого голу Маліновського за команду