Маліновський відзначився результативним пасом за "Аталанту" в другій поспіль грі: відео

Футболіст збірної України Руслан Маліновський відзначився результативною дією за "Аталанту" в Кубку Італії. Його команді в 1/8 фіналу протистояла "Фіорентина".

У першому таймі "фіалки" відкрили рахунок: на 11 хвилині гол забив Патрік Кутроне, який нещодавно перейшов з "Вулверхемптона".

Це цікаво: Хрещеним батьком доньки Маліновського став відомий агент: фото

По перерві "Аталанта" відігралася завдяки Маліновському. Український футболіст на 67 хвилині зробив класний простріл у штрафний господарів, який замкнув Ілічич.

Відео за участю Маліновського

Для Маліновського це друга поспіль результативна дія у складі "Аталанти". 11 січня Руслан взяв участь в гольовій атаці своєї команди в матчі з "Інтером".

Статистика Маліновського: 23 матчі, 3 голи, 3 результативні передачі.

Щодо Кубку Італії, то "Фіорентина" догравала матч у меншості через вилучення Песселья на 70 хвилині.

Втім, це не завадило "фіалкам" здобути перемогу. На 84 хвилині гри вирішальний гол забив Поль Лірола.

У чвертьфіналі "Фіорентина" зіграє з міланським "Інтером".