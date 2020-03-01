Маліновський забив гол-красень у розгромній перемозі "Аталанти" над "Лечче" Шахова – відео

"Аталанта" розгромила "Лечче" на виїзді в рамках 26 туру чемпіонату Італії – 7:2. Українець Руслан Маліновський відзначився голом у цьому матчі.

Лечче – Аталанта 2:7

Голи: Сапонара, 29, Донаті, 40 – Донаті, 17 (авт.), Сапата, 22, 54, 62, Ілічич, 54, Маліновський, 90+2

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Гості швидко вийшли вперед, забивши два м'ячі до середини першого тайму. Однак "Лечче" відігрався ще до перерви завдяки голам Сапонара і Донаті. Останній виправився за власну помилку – саме його автогол вивів "Аталанту" вперед.

У другому таймі гості розгромили суперника. Хет-трик оформив Сапата, по голу забили Ілічич і Мюріель.

Українець Руслан Маліновський вийшов на заміну на 69-й хвилині, в компенсований час забив гол дальнім ударом. Також півзахисник взяв участь в забитому м'ячі Мюріеля на 87-й хвилині.

Відео голу Маліновського

Для Маліновського це 4 м'яч в 22 матчах Серії А. Всього у складі "Аталанти" українець забив 5 голів і зробив 2 асисти в 30 матчах.

Зауважимо, що у складі "Лечче" також на заміну з'явився українець Євген Шахов, який вийшов на 63-й хвилині.