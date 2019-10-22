Маліновський забив гол у ворота "Манчестер Сіті": відео

Український футболіст "Аталанти" Руслан Маліновський відзначився голом у ворота "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів. Руслан реалізував пенальті.

У середині першого тайму Фернандіньо порушив правила у штрафному майданчику проти Ілічіча. Арбітр вказав на пенальті.

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До позначки підійшов Маліновський, який потужно пробив у лівий від себе кут. Воротар "містян" Едрсон кинувся в протилежний бік.

Це дебютний гол Маліновського за "Аталанту". Також це дебютний м'яч для Руслана у Лізі чемпіонів.

Відео голу Маліновського

Український футболіст перейшов в італійську "Аталанту" влітку 2019 року. "Аталанта" викупила контракт українця в бельгійського клубу "Генк".