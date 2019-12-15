Маліновський забив гол за "Аталанту", пробивши голкіперу поміж ніг: відео
Український півзахисник Руслан Маліновський з перших хвилин вийшов у матчі "Аталанти" проти "Болоньї" на виїзді. І навіть забив гол.
Маліновський відзначився на 60-й хвилині. Він побачив вільний простріл попереду, куди зробив забігання. Саме туди пас і віддав Барроу. Маліновський, встигнувши першим на м'яч, пробив поміж ніг голкіперу, який невдало вийшов на перехоплення.
Відео голу Маліновського
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Однак цей гол не допоміг "Аталанті" уникнути поразки. Ще до цього команда двічі пропустила. І у підсумку поступилася 2:1. Ця поразка не дозволила команді піднятися в топ-4.
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