Маліновський забив гол за "Аталанту", пробивши голкіперу поміж ніг: відео

Український півзахисник Руслан Маліновський з перших хвилин вийшов у матчі "Аталанти" проти "Болоньї" на виїзді. І навіть забив гол.

Маліновський відзначився на 60-й хвилині. Він побачив вільний простріл попереду, куди зробив забігання. Саме туди пас і віддав Барроу. Маліновський, встигнувши першим на м'яч, пробив поміж ніг голкіперу, який невдало вийшов на перехоплення.

Відео голу Маліновського

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Однак цей гол не допоміг "Аталанті" уникнути поразки. Ще до цього команда двічі пропустила. І у підсумку поступилася 2:1. Ця поразка не дозволила команді піднятися в топ-4.