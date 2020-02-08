Шикарний гол українця Маліновського приніс "Аталанті" важку перемогу – відео

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський забив у матчі 23-го туру Серії А проти "Фіорентини" – 2:1.

Фіорентина – Аталанта 1:2

Голи: К'єза, 32 – Сапата, 49, Маліновський, 72

Маліновський вийшов на заміну на 64-й хвилині, а вже на 72-й забив ударом з-за меж штрафного, зробивши рахунок 2:1.

Дивіться також: Український захисник здійснив неймовірний сейв, вибивши м'яч з лінії воріт – відео

М'яч українця став переможним у матчі. Зазначимо, що це третій гол Руслана за "Аталанту" в Серії А.

Після 23 туру "Аталанта" набрала 42 очки і посідає 4-у сходинку в Серії А. "Рома", яка йде 5-ою, відстає на 3 очки.

Відео голу Маліновського