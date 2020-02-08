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Шикарний гол українця Маліновського приніс "Аталанті" важку перемогу – відео

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Руслан Маліновський / Фото з відкритих джерел

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський забив у матчі 23-го туру Серії А проти "Фіорентини" – 2:1.

Фіорентина – Аталанта 1:2

Голи: К'єза, 32 – Сапата, 49, Маліновський, 72

Маліновський вийшов на заміну на 64-й хвилині, а вже на 72-й забив ударом з-за меж штрафного, зробивши рахунок 2:1.

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М'яч українця став переможним у матчі. Зазначимо, що це третій гол Руслана за "Аталанту" в Серії А.

Після 23 туру "Аталанта" набрала 42 очки і посідає 4-у сходинку в Серії А. "Рома", яка йде 5-ою, відстає на 3 очки.

Відео голу Маліновського

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Руслан Маліновський ФК Аталанта
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