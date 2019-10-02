Маліновський заявив, що перемога "Шахтаря" над "Аталантою" випадкова

Хавбек італійської "Аталанти" Руслан Маліновський прокоментував поразку від донецького "Шахтаря" (1:2) в матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Спорт 24 писав, що перемогу над "Аталантою" "Шахтар" здобув завдяки голу вже у доданий арбітром час.

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Гадаю, нічия була б більш справедливим підсумком. У кінцівці почали грати в більш відкритий футбол, "Шахтар" намагався грати на контратаках. Були моменти, я міг забити, і Мюріель чудово розібрався на фланзі.



Якщо брати в цілому, то були непогані атаки, в обороні пресингували непогано, але трохи не пощастило. Думаю, "Шахтарю" пощастило більше, тому і перемогли. Як ми очікували, так вони і зіграли. Хороша команда з хорошими виконавцями. В атаці сильні гравці. Вважаю, що ми теж показали хороший футбол,

– сказав Маліновський в ефірі "Футбол 1".

Нагадаємо, хавбек збірної України відіграв у матчі проти "Шахтаря" 23 хвилини, однак не зміг допомогти "Аталанті" уникнути неприємного результату – поразка 1:2.