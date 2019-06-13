Маліновський зізнався, де хоче продовжити кар'єру

Півзахисник "Генка" та збірної України Руслан Маліновський розповів, в яких європейських чемпіонатах хотів би грати в майбутньому.

Про це сам футболіст розповів в онлайн-шоу "Легіонер".

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Англія це завжди топ. Зараз дуже прогресує чемпіонат Італії, хороші футболісти туди переходять. Іспанія – хороший чемпіонат. Якщо влітку буде пропозиція з топ-чемпіонату, то розглянемо.

"Пропозиція "Роми"? Інтерес був, але нічого серйозного на той момент не було. Мене тоді і не відпустили б з "Генка". Ми йшли на першому місці, була задача всіх зберегти. Влітку, може, щось зміниться", – сказав Маліновський.

До слова, в трансферних чутках про Маліновського фігурують "Атланта", "Сампдорія", "Спортинг", "Арсенал", "Наполі" і "Рома".

У минулому сезоні Маліновський провів за "Генк" 51 матч, забивши в них 16 голів і зробивши 16 результативних передач. Українець допоміг "Генку" завоювати титул чемпіона Бельгії.

Трансферна вартість Руслана Маліновського оцінюється в 12,5 млн євро, а контракт з "Генком" розрахований до 2022 року.

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