Маліновський зробив гучну заяву щодо переходу з "Генку"

Руслан Маліновський розповів, чому відмовився вирушити з "Генком" на передсезонні збори. Також футболіст висловив сподівання, що "Генк" більше не буде виставляти його в поганому світлі.

Маліновський сам наполіг на індивідуальній програмі підготовки до сезону, тому не тренується з командою.

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В інтерв'ю Het Nieuwsblad він розповів, що не вирушив на збори, оскільки не хоче заважати у формуванні нової команди.

Вони не стримують своє слово і спотворюють мої заяви. Це було моє рішення не вирушати з командою на збір. Я сказав це тренеру чесно, тому що не хотів заважати формуванню нової команди. Це знак моєї поваги до нього і "Генку",

– сказав Руслан.

Також Маліновський заявив, що може багато розповісти про свій трансфер, але віддає перевагу не робити це з поваги до одноклубників та фанатів клубу. Також українець сказав, що йому не подобається ситуація, яка склалася з його трансфером.

Повірте, в цьому немає моєї провини. Моя дружина вагітна, я боюся за неї. Вся ця ситуація змушує її нервувати. Поки мій агент веде переговори з "Генком", не хочу розповідати більше. Сподіваюся, "Генк" більше не буде виставляти мене в поганому світлі, щоб я міг покинути клуб, маючи з усіма дружні стосунки,

– резюмував футболіст.

За останньою інформацією, Маліновський має шанс переїхати грати в італійську Серію A. Тамтешня "Сампдорія" начебто домовилися з бельгійським клубом щодо ціни на українця.