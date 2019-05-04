Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео

526 Читать новость на русском
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський

Український півзахисник Руслан Маліновський4 травня 2019 року відзначає 26-ліття. За день до свого дня народження півзахисник відзначився черговим голом за "Генк" у чемпіонаті Бельгії.

Його команда приймала "Антверпен". І розгромила суперників 4:0. Сам Маліновський забив перший гол у матчі. Він відзначився з пенальті на 25-ій хвилині. Це його 16-ий гол за команду у цьому сезоні.

До слова: Півзахисник збірної України претендує на звання "Гравець року" в Бельгії

Замінили Маліновського на 66-ій хвилині. До цього часу його команда перемагала 3:0. Четвертий гол "Генк" забив вже у доданий арбітром час, і теж з пенальті.

Варто зазначити, що за "Антверпен" увесь матч відіграв колишній форвард київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані. Але він "відзначився" лише жовтою карткою. Також за "Антверпен" виступає українець Ігор Назарина. Але він не потрапив навіть до заявки на матч.

blog_ava
Коли Путін може загострити війну проти України: відповідь Туки
сьогодні
8846
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Руслан Маліновський
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео
сьогодні 10:55 Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео
526
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
3 травня 13:02 Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
657
Фанати "Ліверпуля" створили петицію з вимогою дискваліфікувати Мессі за удар Фабіньо: відео
3 травня 12:37 Фанати "Ліверпуля" створили петицію з вимогою дискваліфікувати Мессі за удар Фабіньо: відео
1715
"Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео
2 травня 23:54 "Арсенал" впевнено переміг "Валенсію" у півфіналі Ліги Європи: відео
487
Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
2 травня 20:11 Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото
486
Новини
Більше новин
Залиште відгук