Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео

Український півзахисник Руслан Маліновський4 травня 2019 року відзначає 26-ліття. За день до свого дня народження півзахисник відзначився черговим голом за "Генк" у чемпіонаті Бельгії.

Його команда приймала "Антверпен". І розгромила суперників 4:0. Сам Маліновський забив перший гол у матчі. Він відзначився з пенальті на 25-ій хвилині. Це його 16-ий гол за команду у цьому сезоні.

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Замінили Маліновського на 66-ій хвилині. До цього часу його команда перемагала 3:0. Четвертий гол "Генк" забив вже у доданий арбітром час, і теж з пенальті.

Варто зазначити, що за "Антверпен" увесь матч відіграв колишній форвард київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані. Але він "відзначився" лише жовтою карткою. Також за "Антверпен" виступає українець Ігор Назарина. Але він не потрапив навіть до заявки на матч.