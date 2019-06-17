Маліновський звинуватив "Генк" у брехні та хоче покинути клуб

Півзахисник "Генка" та збірної України Руслан Маліновський висловив невдоволення, що клуб не хоче вести переговори з "Аталантою" щодо його трансферу.

Маліновський розчарований діями клубу, який не хоче відпускати українця в "Аталанту". Бельгійці просто відмовляються вести переговори з іншими командами.

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На столі є пропозиція від Аталанти в 15 мільйонів євро, але "Генк" відмовляється вести переговори. Вони пропонують більше, ніж "Сельта" в минулому році. "Генк" хоче виручити за мене 20 мільйонів євро, але я вважаю це необгрунтованим,

– цитує Маліновського Hln.be.

Руслан заявив, що міг покинути Генк ще в минулому сезоні, але вирішив допомогти команді виграти чемпіонство. Тепер же українець хоче пограти в новому чемпіонаті, але бельгійці не відпускають півзахисника.

Минулого літа "Генк" попросив мене залишитися, щоб допомогти команді з чемпіонством. Вони не відпускали мене в минулому році, але обіцяли, що не стануть заважати трансферу цього літа. Взимку я міг перейти в "Рому", але відмовився, тому що хотів стримати свою обіцянку. Зараз "Генк" порушує своє слово, і я відчуваю себе обдуреним. Мені 26 років, і я хочу грати на більш високому рівні. Жоден уболівальник "Генка" не звинуватить мене в цьому.

Однак, вже у понеділок, 17 червня, з'явилася інформація, що 26-річний українець перейде в клуб італійської Серії А за суму близько 20 мільйонів євро. Про це повідомляє Voetbal24 з посиланням на італійські джерела.

Спочатку бельгійці не хотіли відпускати хавбека, але делегація клубу з Бергамо прибула до Бельгії і це прискорило переговорний процес. Офіційна інформація про перехід українця поки відсутня.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.

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