Маліновський зворушливо попрощався з колишньою командою

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Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / twitter.com/atalanta_bc

Українець Руслан Маліновський зворушливо попрощався з бельгійським "Генком", який покинув цього літа. Руслан відтепер виступатиме в чемпіонаті Італії за "Аталанту".

Маліновський висловив слова подяки всім працівника клубу та побажав успіху в наступному сезоні.

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Час сказати, наскільки я пишаюся, що провів ці 3,5 роки в родині "Генка". Дуже важко знайти правильні слова, щоб висловити всі почуття, які у мене були в цей період. Це був відмінний час, всі моменти все ще в моєму серці й ніколи не пропадуть, обіцяю. 

За все це хочу подякувати нашим приголомшливим фанатам, одноклубникам, працівникам клубу, лікарям, президенту, команді за всі ці часи. Дякую тренеру, що зробив нас чемпіонами, за віру, відмінну роботу. Дякую кожному, хто став частиною життя на полі й поза ним.

Тут я пройшов багато важких тестів, але ви допомогли мені стати сильнішим. Радий бути частиною цього фантастичного історичного моменту, знаю, наскільки це було важливо для кожного, тому зробив усе, що міг, для досягнення мрії. Ми підтримаємо вас завжди, сподіваюся, цей рік буде таким же відмінним, як і попередній. Спасибі за все,
– написав Маліновський в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s time to say how proud I am to spend these amazing 3,5 years in Genk family. It’s so hard to find true words to express all feelings what I had for this period. It was great time, all moments are still in my heart and it will never disappear I promise! For all of this I want to thank our amazing supporters, teammates, our staff members, doctors, our president, all our team for all these years! Thank you coach for make us champions, for your trust, for your great job! Thanks to everyone who took part in our life, on the field and beyond! Here I passed many difficult tests but you helped me to become stronger. I am happy to take part in this fantastic historical moment, I know how important it was for everyone so I did my best to make our dream come true. We will support you always, hope this year will be as great as the previous one! Bedankt voor alles, grt Mali

Допис, поширений Руслан Малиновский (@malinovskyi_18)

26-річний українець виступав за "Генк" з 2016-го. У 2017 році бельгійський клуб офіційно викупив Руслана в донецького "Шахтаря" за 2 мільйони євро. Разом з "Генком" українцю вдалося стати чемпіоном Бельгії.

16-го липня Маліновський офіційно покинув "Генк" й став футболістом італійської "Аталанти". Контракт між гравцем та клубом з Бергамо підписаний на 5 років.

Маліновський вийшов в основному складі "Аталанти" на контрольний матч проти "Брусапорто" й відразу відзначився голом. Українець реалізував пенальті на 35-й хвилині спарингу в рамках турніру Trophy Fra.mar.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта
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