Мальме – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи
У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" на виїзді зіграє матч Ліги Європи проти "Мальме". В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню і онлайн.
Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них і покажуть матч "Мальме" – "Динамо". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.
Читайте також: Мальме – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Дивитися онлайн матч "Мальме" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.
Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Спорт24. Вона розпочнеться за годину до матчу.
Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.
Нагадаємо, матч "Мальме" – "Динамо" відбудеться у четвер, 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.
Вибір редакції
-
"Барселона", "Лейпциг" та ще 6 команд достроково вийшли у плей-офф Ліги чемпіонівсьогодні , 00:06
-
"Ліверпуль" врятував нічию в матчі з "Наполі" й відклав питання виходу в плей-офф: відео27 листопада , 23:54
-
"Динамо" здійснило фантастичний камбек у грі з ПАОКом і пройшло далі в Юнацькій лізі УЄФА: відео27 листопада , 19:00