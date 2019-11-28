Мальме – Динамо: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Мальме – Динамо: де дивитися

У четвер, 28 листопада, київське "Динамо" на виїзді зіграє матч Ліги Європи проти "Мальме". В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню і онлайн.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому з них і покажуть матч "Мальме" – "Динамо". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Мальме" – "Динамо" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Спорт24. Вона розпочнеться за годину до матчу.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч "Мальме" – "Динамо" відбудеться у четвер, 28 листопада. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Ліга Європи
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