Мальме – Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Київське "Динамо" 28 листопада на виїзді зіграє матч групового етапу Ліги Європи проти шведського "Мальме". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

Мальме – Динамо. Прогноз букмекерів

"Мальме" не залишає надій обійти "Динамо" і все ж вийти в плей-офф Ліги Європи. Всього одне очко розділяє третє і друге місця, тому положення киян дуже хитке, ще й гра на виїзді, де шведська команда завжди готова показати максимум бажання і всі свої вміння. Можливо, це вирішальне протистояння для команди Михайличенка на груповій стадії Ліги Європи.

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Обслужить матч чеська бригада арбітрів на чолі з Павелом Краловецем. Йому допомагатимуть судді на лініях Іво Надворнік і Томаш Мокруш. Резервний арбітр – Мирослав Зелінка.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Мальме" – "Динамо" відбудеться у четвер, 28 листопада. Початок зустрічі – о 22:00.

Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом протистояння на папері є саме українська команда. Виїзну перемогу столичного клубу у матчі Ліги Європи букмекери оцінили коефіцієнтом 2,41. Коефіцієнт на те, що підопічні Олексія Михайличенка переможуть в один гол – 3,85.

"Динамо" у єврокубках давно не демонструє яскравого футболу, тому "Мальме" матиме шанс на успіх. Коефіцієнт на звитягу шведів – 3. Якщо ж поєдинок у Києві завершиться нічиєю – 3,30.

Прогноз Pari Match

Фахівці Pari Match пропонують вгадати, скільки голів буде забито: Тотал матчу 0-1 голи – коефіцієнт 2,85. Якщо ж у грі буде забито 2-3 голи – 2,01. На чотири й більше голів у цій грі букмекери пропонують коефіцієнт 4,30.

Попередній матч команд: "Динамо" мінімально перемогло "Мальме" у матчі Ліги Європи: відео

Протистояння "Динамо" й "Мальме" виглядає досить рівним. Відтак, перемогу може здобути кожен. Звитяга киян в один м'яч або нічия оцінена коефіцієнтом 1,86. Якщо ж святкуватиме перемогу "Мальме" в один м'яч або нічию – коефіцієнт 1,94.

Прогноз Marathon bet

Фахівці Marathon bet пропонують фанатам відгадати, хто відзначиться голом у цій грі. Коефіцієнт на м'яч лідера "Динамо" Віктора Циганкова – 3,25. Якщо ж м'ячем відзначиться Фран Соль – 3,85.

У "Мальме" експерти виділяють Маркуса Русенберга. Його гол у ворота "Динамо" букмекери оцінили коефіцієнтом 3,23. Коефіцієнт 3,85 на гол Гільєрмо Молінса.