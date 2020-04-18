"Мало чув про Усика в США": Редкач назвав найпопулярніших українських боксерів за океаном
Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО), який проживає та тренується в США, розповів, хто з українських боксерів користується популярністю за океаном.
За його словами, в США більше говорять про Сергія Дерев'янченка, Олександра Гвоздика або Василя Ломаченка, ніж про Олександра Усика.
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Я б не сказав, що в Штатах багато говорять про Сашка Усика. Балакають більше про Сергія Дерев'янченка, так як він провів прекрасний бій з Головкіним. Можу сказати, що він цей бій виграв, просто є таке суддівство, що не завжди виходить те, що хочемо.
Загалом говорять ще про Сашка Гвоздика, як про чемпіона, екс-чемпіона світу. Говорять про Ломаченка. Мало чув про Усика, тому що Сашко більше бився в Європі,
– сказав Редкач.
Олександр Усик тричі бився у США – в 2016-2017 роках українець провів два захисти титулу WBO у важкій вазі проти Табісо Мчуну і Майкла Хантера, а в жовтні 2019-го в Чикаго в бою з Чаззом Візерспуном дебютував у хевівейті.
Свій наступний бій українець проведе в Англії проти Дерека Чісори. Правда, поки їх зустріч перенесена на невизначений термін через пандемію коронавірусу.
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