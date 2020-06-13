У суботу, 13 червня, "Мальорка" вдома прийматиме "Барселону" в матчі 28 туру Ла Ліги. В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

У прямому ефірі матч "Мальорка" – "Барселона" покаже саме телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 22:55, сам матч розпочнеться о 23:00, пише 24 канал.

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Дивитися онлайн матч "Мальорка" – "Барселона" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Результат та огляд матчу "Мальорка" – "Барселона" читайте на сайті Спорт 24