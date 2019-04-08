Мама футболіста загинула в автокатастрофі, коли їхала на матч сина. Гру одразу зупинили

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Давід Вейга
Давід Вейга

Матч молодіжних команд "Браги" та "Бенфіки" у чемпіонаті Португалії закінчився раніше через нещасний випадок.. Під час гри виявилося, що в автокатастрофі загинула матір футболіста "Браги" Давіда Вейги Сандра Пінто. Вона їхала на гру сина.

Разом з нею перебував і її чоловік. Він у лікарні у критичному стані, повідомляє видання Jornal de Notícias. Інцидент трапився ще у суботу, 6 квітня.

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Місце смертельної автокатастрофи

Коли тренер "Браги" Артур Хорхе дізнався про загибель матері футболіста, він зі сльозами на очах попросив арбітра закінчити матч раніше. Суддя одразу після цього дав фінальний свисток, хоча до кінця матчу залишалося ще 1,5 хвилини.

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"Брага" та "Бенфіка" вже висловили слова співчуття Давіду Вейзі.

 

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Теги: Спорт Футбол Португалія Аварії та ДТП Новини Спорту
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