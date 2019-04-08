Мама футболіста загинула в автокатастрофі, коли їхала на матч сина. Гру одразу зупинили

Матч молодіжних команд "Браги" та "Бенфіки" у чемпіонаті Португалії закінчився раніше через нещасний випадок.. Під час гри виявилося, що в автокатастрофі загинула матір футболіста "Браги" Давіда Вейги Сандра Пінто. Вона їхала на гру сина.