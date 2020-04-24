Мама Неймара кинула 22-річного бойфренда: несподівана причина

Стосунки мами зіркового футболіста ПСЖ Неймара з кіберспортсменом Тьяго Рамосом не протрималися довго. Пара несподівано розійшлася.

Як повідомляє O Dia, мама Неймара Надін Гонсалвес розлучилася з бразильським кіберспортсменом Тьяго Рамосом.

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Бразильські ЗМІ повідомляють, що пара могла розлучитися через минуле Тьяго. Зокрема, кіберспортсмен перебував у полігамних відносинах з чоловіками.

Також повідомляється, що Рамос зустрічався з кухарем Неймара.

Як зазначається, Тьяго переїхав до себе додому 19 квітня. Друзі Тьяго вважають, що він і Надін просто відпочивають один від одного.

Варто зазначити, що Надін Гонсалвес 52 роки, тоді як її бойфренду – 22. Кіберспортсмен на 5 років молодший від Неймара.

Що відомо про Тьяго Рамоса? Він виступає за команду 4k Easy на турнірах по Free Fire – королівській битві для мобільних пристроїв. Гра дуже популярна в Бразилії.

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