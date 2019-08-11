Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

"Манчестер Юнайтед" у першому матчі АПЛ на власному полі прийматиме "Челсі". Гра у неділю, 11 серпня, буде доступна до перегляду і в Україні.

До слова: Манчестер Юнайтед – Челсі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Дозвіл на показ матчів Англійської прем'єр-ліги в Україні має лише канал Setanta. Про включення Setanta Sports у свої пакети на даний момент повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ) і "Бриз" (Одеса).

Канал Setanta Sports буде доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV, Oll.tv і YOUTV.

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Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" відбудеться у неділю, 11 серпня. Початок о 18:30.