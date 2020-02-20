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"Ман Сіті" попри заборону УЄФА може виступити в Лізі чемпіонів наступного сезону – деталі

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ФК "Манчестер Сіті"

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" може виступити наступного сезону в Лізі чемпіонів попри дворічну заборону від УЄФА.

Як відомо, "Манчестер Сіті" отримав суворе покарання від УЄФА. "Містяни" дискваліфіковані з єврокубків на два сезони та оштрафовані на 30 млн євро за порушення правил фінансового фейр-плей.

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"МанСіті" зможе уникнути дискваліфікації на наступний сезон Ліги чемпіонів, якщо клуб звернеться з проханням до Спортивного арбітражного суду (CAS) призупинити дію бану на час розгляду апеляції.

Це б дозволило команді Гвардіоли зіграти в ЛЧ вже у наступному сезоні навіть у випадку подальшої відмови CAS у задоволенні апеляції. Щоправда, тоді "містяни" пропустять розіграші ЛЧ 2021/22 та 2022/23.

"Манчестер Сіті" має 10 днів на подачу апеляції з моменту отримання повного тексту рішення УЄФА про дискваліфікацію клубу. Точні плани керівництва "містян" наразі невідомі, але чітко зрозуміло одне – резонансна справа лише набирає обертів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА Манчестер Сіті
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