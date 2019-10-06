Манчестер Сіті – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

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МанСіті – Вулверхемптон: дивитися онлайн матч 6 жовтня 2019 – чемпіонат Англії
Манчестер Сіті – Вулверхемптон онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Манчестер Сіті" продовжує гонитву за "Ліверпулем" у чемпіонаті Англії. Цього разу "містяни" прийматимуть "Вулверхемптон" на власному полі. Онлайн-трансляція матчу, який відбудеться у неділю, 6 жовтня – на сайті Спорт24.

У цьому матчі "Манчестер Сіті" не допоможуть одразу троє ключових гравців. Від травм і досі відновлюються Ляпорт, Сане та Стоунз. Також під питанням участь де Брюйне.

Матч Манчестер Сіті – Вулверхемптон відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок матчу о 16:00

Трансляція матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон доступна для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт24.

Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон

 

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сьогодні
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті
Джерело: 24 канал
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