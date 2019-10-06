Манчестер Сіті – Вулверхемптон: онлайн-трансляція матчу чемпіонату Англії

"Манчестер Сіті" продовжує гонитву за "Ліверпулем" у чемпіонаті Англії. Цього разу "містяни" прийматимуть "Вулверхемптон" на власному полі. Онлайн-трансляція матчу, який відбудеться у неділю, 6 жовтня – на сайті Спорт24.

У цьому матчі "Манчестер Сіті" не допоможуть одразу троє ключових гравців. Від травм і досі відновлюються Ляпорт, Сане та Стоунз. Також під питанням участь де Брюйне.

Матч Манчестер Сіті – Вулверхемптон відбудеться у неділю, 6 жовтня. Початок матчу о 16:00

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Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон