"Ман Сіті" з непристойним рахунком переміг в АПЛ, Агуеро встановив неймовірний рекорд: відео

"Манчестер Сіті" у 22 турі чемпіонату Англії каменя на камені не залишив від "Астон Вілли". "Містяни" на виїзді без Олександра Зінченка перемогли з тенісним рахунком.

Астон Вілла – Манчестер Сіті 1:6

Голи: Ель-Газі, 90+1 (пен) – Марез, 18, 24, Агуеро, 28, 57, 81, Жезус, 45+1

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Героєм матчу став аргентинець Серхіо Агуеро, який вписав своє ім'я в історію АПЛ. Кун оформив хет-трик, який став для аргентинця 12-м в чемпіонаті Англії, що є рекордом турніру.

Агуеро обійшов екснападника "Ньюкасла" Алана Ширера, на рахунку якого 11 хет-триків.

Також Агуеро увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів в історії ліги – 177 голів. Найбільше забив Ширер – 266 голів.

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Натомість Агуеро став найкращим бомбардиром-легіонером. Він обійшов француза Тьєррі Анрі, який забив 175 голів.

Агуеро – єдиний у списку топ-5 бомбардирів ліги, який всі м'ячі забив тільки за один клуб.

Вписав своє ім'я в історії Давід Сільва, який віддав гольову передачу. Результативний пас став 90-м для Сільви в Прем'єр-лізі. За цим показником він вийшов на 7-е місце в історії АПЛ.

Найкращим асистентом є Раян Гіггз (172 гольові паси).

Завдяки перемозі "Манчестер Сіті" піднявся на другу сходинку АПЛ. Відставання від "Ліверпуля" тепер 14 очок. Окрім того, "мерсисайдці" мають гру в запасі.

Астон Вілла – Манчестер Сіті відеоогляд матчу