"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка провів другий поєдинок після вимушеної паузи, пов'язаної з карантином. "Містяни" на власному полі знищили "Бернлі".

Манчестер Сіті – Бернлі 5:0

Голи: Фоден, 22, 63, Марез, 43, 45+3 (п), Сільва, 51

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Вперше м'яч у сітці гостей побував на 22 хвилині, пише 24 канал. Талановитий Фоден зненацька вистрілив з дальньої позиції і поцілив точно у нижній кут.

Лівий фланг захисту "Бернлі" помітно провалювався і наприкінці тайму господарі подвоїли перевагу. Марез увірвався у штрафний, обіграв оборонців та сильно пробив.

У компенсований час Марез ще й реалізував пенальті.

Другий тайм був формальністю, але "містяни" не зупинилися. Четвертий гол у ворота "Бернлі" забив Давід Сільва після прострілу Бернарду Сілви.

Завершив побиття "Бернлі" Фоден, який його і розпочав. Філ замкнув пас Стерлінга на дальній стійці.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко відіграв повний матч.

Манчестер Сіті – Бернлі відеоогляд матчу

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