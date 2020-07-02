"Манчестер Сіті" та "Ліверпуль" зустрінуться 2-го липня у рамках центрального матчу 32 туру АПЛ. Зустріч колишнього та нового чемпіона Англії можна переглянути по телебаченню в Україні.

Поєдинок "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" відбудеться у четвер, 2-го липня. Початок гри о 22:15, повідомляє 24 канал.

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Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

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