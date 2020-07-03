Достроковий чемпіон "Ліверпуль" 2 липня зіграв на виїзді проти "Манчестер Сіті" у матчі 32 туру АПЛ. Команда Гвардіоли вдома розтрощила невмотивований "Ліверпуль"

Манчестер Сіті – Ліверпуль 4:0

Голи: Де Брюйне, 25 (п), Стерлінг, 35, Фоден, 45 – Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

До теми: Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ

У минулому турі АПЛ "МанСіті" зіграло на виїзді з "Ньюкаслом". У першому таймі команда Гвардіоли забила лише один гол, результативний удар у активі лідера Де Брюйне. У другій частині зустрічі гості ще раз змогли засмутити володіння Дарлоу. У підсумку рахунок матчу – 0:2.

У 31 турі АПЛ на "Ліверпуль" чекав домашній матч проти "Крістал Пелес". Команді Клоппа ніщо не склало перешкод, щоб здобути впевнену перемогу та ще ближче наблизитись до чемпіонства. Голи Александера-Арнольда, Салаха, Фабінью та Мане принесли впевнену перемогу у зустрічі – 4:0.

Без шансів для чемпіона

Українець Зінченко розпочав матч на лаві запасних.

Вже на 3-й хвилині Жезус відзначився голом, але асистент арбітра вгледів офсайд у футболіста "МанСіті".

Едерсон вступив у гру після хорошого удару низом від Фірміно. Знову гравці "Ліверпуля" провели атаку на ворота господарів. Спочатку Едерсон класно зіграв на виході, як справжній "лев" та врятував ворота, а згодом надійно зіграла оборона та розрядила ситуацію.

Салах показав хорошу техніку та завдав удару – стійка.

На 25-й хвилині Гомес зробив тактичний фол біля власних воріт, тому команда Гвардіоли отримає право на 11-метровий удар. До м'яча підійшов Де Брюйне та впевнено переграв голкіпера – 1:0.

Активний Жезус взяв гру на себе, зробив хороший ривок та прорвався на швидкості у штрафний суперника, завдав удару – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 35-й хвилині Стерлінг отримав передачу від Фодена в штрафному суперника та пробив у нижній кут володінь Аліссона – 2:0.

"МанСіті" вдалось довести рахунок до розгромного у першому таймі. Фоден обігрався із Де Брюйне та шалено пробив під перекладину – без шансів для голкіпера, рахунок матчу стає 3:0.

За сценарієм першого тайму

Все той же Жезус зробив неймовірний прохід та пробив із лінії штрафного, але захисник зіграв надійно та заблокував удар.

Фодену вдалось втекти на швидкості від захисників, а потім пробити у ворота Аліссона. М'яч полетів по центру володінь "Ліверпуля", але голкіпер у красивому стрибку врятував команду.

Александр-Арнольд загрожував воротам "МанСіті" ударом зі штрафного, хороший удар, але трохи вище воріт.

На 66-й хвилині рахунок збільшився до непристойного. Гол у власні ворота забив Окслейд-Чемберлен – 4:0. Схоже, "Ліверпуль" вийшов на поле зовсім невмотивованим.

На 74-й хвилині завдяки Мане "Ліверпуль" створив гостру атаку. Сенегалець зробив подачу у штрафний, яку вже був готовий замикати Орігі, але в останній момент захисники вибили м'яч.

Ще один момент від "Ліверпуля". Цього разу Салах з краю штрафного завдав удар першим дотиком. Едерсон в чудовому стрибку став справжнім рятівником команди.

На 81-й хвилині Марез пробив з-за меж штрафного майданчика суперників – м'яч пролетів біля воріт.

На останніх секундах зустрічі відзначився Марез та зробив рахунок – 5:0. Але суддя засумнівався у чистоті голу та звернувся за допомогою до ВАР. Арбітр скасував результативний удар – Марез підіграв собі рукою.

Українець Зінченко так і не з'явився на полі.

Свисток судді зафіксував розгромний рахунок – 4:0.

Огляд матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль

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