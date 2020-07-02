У четвер, 2 липня, "Манчестер Сіті" на власному полі приймає "Ліверпуль" у матчі 32 туру АПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Матч двох беззаперечно найкращих команд АПЛ міг би стати найбільш очікуваною подією кінцівки англійського сезону, ось тільки турнірного значення він уже не матиме практично ніякого.

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Виїзна поразка "Манчестер Сіті" в 31-му турі від "Челсі" принесла "Ліверпулю" довгоочікуваний чемпіонський титул - перший за 30 років. І це за 7 турів до фінішу – рекорд АПЛ! З огляду на те, що з Ліги чемпіонів "Ліверпуль" вилетів ще до карантину, знайти мотивацію на кінцівку сезону команді Юргена Клоппа буде непросто.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: онлайн-трансляція