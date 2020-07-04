"Манчестер Юнайтед" в домашньому матчі 33-го туру АПЛ розправився з "Борнмутом". Поєдинок завершився з рахунком 5:2.

Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2

Голи: Грінвуд, 29, 54, Рашфорд, 35, Мартіаль, 45+2, Фернандеш, 59 – Станіслас, 15, Кінг, 50 (пен.)

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Джуніор Станіслас на 15-й хвилині вивів гостей уперед після невдалої гри оборони МЮ.

Та до перерви манкуніанці відвантажили супернику три м'ячі: відзначилися Мейсон Грінвуд, Маркус Рашфорд і Антоні Марсьяль.

На початку другого тайму форвард гостей Джошуа Кінг скоротив різницю в рахунку, реалізувавши пенальті. Та за п'ять хвилин Грінвуд оформив дубль. А Бруну Фернандеш поставив крапку у матчі.

Манчестер Юнайтед – Борнмут відеоогляд матчу