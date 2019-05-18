Манчестер Сіті – Вотфорд: прогноз букмекерів на фінал Кубка Англії

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Оформивши чемпіонський титул у Прем'єр-лізі, "Манчестер Сіті" спробує доплюсувати до цього ще й Кубок Англії. У фіналі турніру команда Олександра Зінченка зіграє проти Вотфорда.

Напередодні гри статистика на користь чинних чемпіонів Англії – "Манчестер Сіті".

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На думку експертів, у містян непогані шанси знов потримати Кубок Англії, тому коефіцієнт на їх перемогу складає 1,25. Нічию ж оцінюють у 6,75. У той час на перемогу "Вотфорду" – 13,5.

До слова, в останніх трьох очних зустрічах суперників три перемоги виборола команда Хосепа Гвардіоли.


Манчестер Сіті – Вотфорд

Матч "Манчестер Сіті" – "Вотфорд" розпочнеться на легендарному Вемблі о 19:00 за Києвом.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті
Джерело: 24 канал
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