Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Англії

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Манчестер Сіті - Арсенал: де дивитися онлайн матч АПЛ
Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Англії / thepostghana.com

"Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка в рамках 25 туру чемпіонату Англії прийме лондонський "Арсенал". В Україні матч можна буде переглянути як по телебаченню, так і онлайн.

Пряму трансляцію протистояння "Манчестер Сіті" – "Арсенал" можна буде подивитися на українському телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 18:25. Сама гра розпочнеться о 18:30.

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Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться о 18:00. У ній ведучі та вболівальники у футбольному пабі спробують спрогнозувати результат матчу.

Дивитися онлайн "Манчестер Сіті" – "Арсенал" можна і на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

У чемпіонаті Англії "Арсенал" не перемагає "Сіті" ось уже 6 матчів. Остання перемога "гармашів" датована ще 21 грудня 2015 року. Крайня гра між командами 12 серпня завершилася впевненою виїзною перемогою підопічних Пепа Гвардіоли – 0:2.

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Теги: Футбол Спорт Манчестер Сіті Арсенал
Джерело: 24 Канал
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