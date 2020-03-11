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Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися онлайн матч АПЛ

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Манчестер Сіті – Арсенал: де дивитися онлайн матч АПЛ / standard.co.uk

"Манчестер Сіті" та "Арсенал" 11 березня зіграють матч перенесеного 28 туру чемпіонату Англії. Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Манчестер Сіті" – "Арсенал" відбудеться у середу, 11 березня. Початок гри о 21:30.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

"Манчестер Сіті" у цьому сезоні вже навряд чи зможе захистити титул чемпіона Англії, оскільки "Ліверпуль" впевнено крокує до перемоги.

Тому "містяни" вимушені задовольнитися другою сходинкою, яку ще слід захистити від зазіхань "Лестера".

Вгору пішли справи "Арсеналу", який виграв три поспіль матчі в АПЛ. Ще одна звитяга дозволить "канонірам" наблизитися до топ-4.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Арсенал Манчестер Сіті
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