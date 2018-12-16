Хет-трик Агуеро приніс перемогу "Манчестер Сіті" над "Арсеналом": відео

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Манчестер Сіті - Арсенал: відео голів, огляд матчу АПЛ 2018/2019
Манчестер Сіті – Арсенал: результат та відео голів / AP

"Манчестер Сіті" здобув дванадцяту домашню перемогу в АПЛ і продовжує погоню за "Ліверпулем". У центральному матчі 25-го туру команда Хосепа Гвардіоли розібралася з лондонським "Арсеналом".

Манчестер Сіті – Арсенал 3:1
Голи: Агуеро, 1, 43, 61 – Кошельни, 11

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Героєм матчу став нападник "містян" Серхіо Агуеро, який відзначився хет-триком. Перший свій м’яч аргентинець, як і в попередньому програному поєдинку з "Ньюкаслом", забив вже на 1 хвилині зустрічі.

Однак, футболіст "Арсеналу" Кошельни зрівняв рахунок на 11 хвилині. Агуеро вивів "містян" вперед під кінець першого тайму. Також він забив у другому таймі, переправивши м'яч після прострілу Стерлінга.

"Манчестер Сіті" набрав 59 очок та відвоював другу позицію в "Тоттенхема". Команда Гвардіоли скоротила відставання від лідера, "Ліверпуля", до 2 пунктів. Поразка "Арсеналу" погіршила шанси "канонірів" у боротьбі за топ-4 із "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Арсенал

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Теги: Футбол Спорт Манчестер Сіті Арсенал
Джерело: 24 Канал
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