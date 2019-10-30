"Манчестер Сіті" без Зінченка легко переміг "Саутгемптон" у Кубку ліги: відео

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Манчестер Сіті – Саутгемптон результат та відео голів
Манчестер Сіті – Саутгемптон результат та відео голів

У матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги "Манчестер Сіті" вдома переграв "Саутгемптон" з рахунком 3: 1.

Ще в першому таймі господарі двічі засмутили гостей зусиллями Ніколаса Отаменді і Серхіо Агуеро. А вже після перерви аргентинський форвард оформив дубль і довів рахунок до розгромного. "Саутгемптон" зумів відповісти лише голом у виконанні Джека Стівенса.

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Таким чином, "містяни" оформили путівку в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Цікаво, що в наступному матчі команди зіграють між собою вже в рамках англійської Прем'єр-ліги. Зустріч відбудеться в суботу, 2 листопада.

Спорт 24 писав, що Олександр Зінченко отримав ушкодження перед матчем Ліги чемпіонів проти "Аталанти". Його команда у підсумку здобула розгромну перемогу, а за "Аталанту" забив інший українець Руслан Маліновський. Через ушкодження Зінченко не зіграє за збірну України у листопаді.

Манчестер Сіті – Саутгемптон відеоогляд матчу

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Олександр Зінченко
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