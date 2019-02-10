Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Англії

Пряму трансляцію протистояння "Манчестер Сіті" – "Челсі" можна буде подивитися на українському телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 17:55. Сама гра розпочнеться о 18:00.

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Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться о 17:25. У ній ведучі та вболівальники у футбольному пабі спробують спрогнозувати результат матчу.

Дивитися онлайн "Манчестер Сіті" – "Челсі" можна і на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

У попередньому матчі між командами несподівано святкували перемогу саме "сині". На "Стемфорд Бридж" вони святкували перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Канте й Луїза. Тепер же підопічні Пепа Гвардіоли спробують взяти реванш, щоб зрівнятися у турнірній таблиці за набраними очками з "Ліверпулем".

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