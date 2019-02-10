Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Англії

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Манчестер Сіті - Челсі: де дивитися онлайн матч АПЛ 2018/19
Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися онлайн матчу чемпіонату Англії / GETTY IMAGES

26 тур чемпіонату Англії подарує вболівальникам топ-матч. "Манчестер Сіті" українця Олександра Зінченка зійдеться у битві з лондонським "Челсі". Переглянути поєдинок можна буде в Україні.

Пряму трансляцію протистояння "Манчестер Сіті" – "Челсі" можна буде подивитися на українському телеканалі "Футбол 2". Початок трансляції зі стадіону – о 17:55. Сама гра розпочнеться о 18:00.

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Зазначимо, що матчу передуватиме програма "Check-in", яка розпочнеться о 17:25. У ній ведучі та вболівальники у футбольному пабі спробують спрогнозувати результат матчу.

Дивитися онлайн "Манчестер Сіті" – "Челсі" можна і на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації на сайті. Окрім того, він платний. За перегляд відео протягом 24 годин доведеться заплатити 39 гривень. Або можна оформити місячний абонемент за 69 гривень.

У попередньому матчі між командами несподівано святкували перемогу саме "сині". На "Стемфорд Бридж" вони святкували перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Канте й Луїза. Тепер же підопічні Пепа Гвардіоли спробують взяти реванш, щоб зрівнятися у турнірній таблиці за набраними очками з "Ліверпулем".

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Челсі
Джерело: 24 Канал
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