Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися центральний матч туру АПЛ

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Манчестер Сіті – Челсі: де дивитися

23 листопада "Манчестер Сіті", за яке грає українець Олександр Зінченко, прийме "Челсі" в рамках 13 туру чемпіонату Англії. В Україні цей матч можна переглянути лише онлайн.

Матч чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Матч "Манчестер Сіті" – "Челсі" відбудеться у суботу, 23 листопада. Початок матчу о 19:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Челсі Манчестер Сіті
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