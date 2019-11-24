"МанСіті" впевнено переміг "Челсі" та піднявся на третє місце в АПЛ: відео

У матчі між "МанСіті" та "Челсі" у суботу, 23 листопада, тимчасово визначалася доля третього місця в АПЛ. Команди розділяло лише одне очко. Тож перемога "Манчестер Сіті" дозволила їм обійти суперника.

Манчестер Сіті – Челсі 2:1

Голи: Де Брюйне, 29, Марез, 37 – Канте, 21

На початку матчу більше ініціативою володіло "Челсі". Такий перебіг дещо спантеличив господарів поля. І саме "Челсі" вдалося відзначитися першими. Одна з нечисленних атак закінчилася голом. Канте отримав закидання від центральної лінії, прикрив м'яч корпусом в боротьбі із суперником та зумів таки пробити вже у падінні. М'яч пролетів повз Едерсона та закотився за лінію воріт.

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Та ще до перерви "МанСіті" не лише зрівняв рахунок, але й вийшов вперед. Спочатку відзначився Де Брюйне. М'яч до нього відлетів після рикошету, та й забив бельгієць теж завдяки рикошету. Після його удару м'яч вдарився об двох гравців "Челсі", змінив траєкторію польоту та залетів у ворота повз голкіпера.

Натомість гол Мареза – це чиста техніка гравця. Він сміливо пішов одразу на двох суперників на лінії штрафного майданчика, проскочив поміж ними, після чого завдав удар у дальній кут воріт. Кепа зі стрибком запізнився.

Сам голкіпер "Челсі" міг стати співавтором третього голу у свої ворота. Він невдало вибив м'яч – якраз на Агуеро. Нападник вийшов на ворота та пробив над голкіпером, але влучив у перекладину.

Та третій гол таки побував у воротах Кепи. Сталося це вже у компенсований арбітром час. Але сам арбітр його і не зарахував. Після перегляду повтору він зафіксував офсайд в Стерлінга.

Відеоогляд матчу МанСіті – Челсі

"МанСіті" перемагає та обходить "Челсі" в турнірній таблиці. Тепер "містяни" треті, а лондонський клуб на четвертій позиції. Лідирує і надалі "Ліверпуль", а другим йде "Лестер".

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