Манчестер Сіті – Челсі: прогноз букмекерів на матч АПЛ

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Манчестер Сіті - Челсі: прогноз на матч АПЛ 2018/2019
Манчестер Сіті – Челсі: прогноз букмекерів на матч АПЛ / GETTY IMAGES

10 лютого на "Етіхад Стедіум" в Манчестері відбудеться центральний матч 26 туру чемпіонату Англії між місцевим "Манчестер Сіті" і лондонським "Челсі". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

На тижні "Манчестер Сіті" вперше за довгий час став лідером АПЛ. Підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли "Евертон" та обійшли "Ліверпуль" завдяки кращій різниці голів. Челсі після 25 турів посідає 4 позицію в чемпіонаті. Підопічні Мауріціо Саррі на 2 очки випереджають "Манчестер Юнайтед" та на 3 – "Арсенал".

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Букмекери віддають перевагу саме "Манчестер Сіті". На те, що переможуть господарі поля у William Hill виставили коефіцієнт 1,47. На перемогу "Челсі" – 6,50. Нічия у цьому матчі – 4,50.

На перемогу "МанСіті" у цьому матчі експерти з PariMatch виставили коефіцієнт 1,51. Це найвищий із запропонованих варіантів. На те, що переможе "Челсі" – 6,30. Нічия оцінена теж в 4,70.

У "Фаворит спорт" перемога господарів – 1,49. Перемога "Челсі" – 6,75. Нічия – 4,30.

Матч "Манчестер Сіті" – "Челсі" відбудеться у неділю, 10 лютого. Початок зустрічі – о 18:00.

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Теги: Футбол Спорт Манчестер Сіті Челсі
Джерело: 24 Канал
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