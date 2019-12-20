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"Манчестер Сіті" дізнався про призначення свого тренера в "Арсенал" по телевізору

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Мікель Артета / ФК "Арсенал"

Керівництво "Манчестер Сіті" знаходиться в сказі від того, що дізналося про офіційне призначення Мікеля Артети на пост головного тренера "Арсеналу" з телевізійних репортажів.

Про призначення іспанця в лондонський клуб "Ман Сіті" дізнався з телевізійних репортажів і залишився незадоволений цим, оскільки в "Сіті" очікували повідомлення про те, коли оголосять про перехід, повідомляє The Telegraph.

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"Манчестер Сіті" не має наміру робити будь-яких заходів, але вважає, що "Арсенал" в останні дні не виявив елементарної ввічливості. Повідомлялося, що клуби довго узгоджували компенсацію за тренера.

Новина про призначення Артети з'явилася на офіційних ресурсах "Арсеналу" приблизно о 14:10 (16:10 за Києвом), "Ман Сіті" опублікував свою заяву лише після 15:00 (17:00 за Києвом).

Нагадаємо, що Артета виступав п'ять сезонів за "Арсенал" (в 2011-2016 роках) і був капітаном команди.

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Теги: Спорт Футбол
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