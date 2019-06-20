"Манчестер Сіті" феєричним роликом представив новий контракт Зінченка: відео

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / mancity.com

"Манчестер Сіті" феєричним роликом представив новий контракт з українцем Олександром Зінченком. Сторони підписали нову 5-річну угоду.

У своїх соцмережах чемпіони Англії опублікували відео про Олександра за час його перебування у клубі.

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У ролику неймовірний гол Зінченка "Бертону", його жарти, порівняння з бельгійцем Кевіном Де Брюйне, танці українця, легендарне падіння кубка АПЛ. Закінчується відео звучанням гімну України.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" з "Уфи" влітку 2016 року. Він відразу відправився в оренду в нідерландський ПСВ. Після повернення в табір "містян" він двічі вигравав чемпіонат Англії.

У минулому сезоні Олександр провів за "містян" 29 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 5 результативних передач. Окрім того, Зінченко став основним гравцем збірної України.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Олександр Зінченко Манчестер Сіті
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