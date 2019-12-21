Манчестер Сіті – Лестер: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

21 грудня "Манчестер Сіті" зіграє з "Лестером" в центральному матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні це матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Матч "Манчестер Сіті" – "Лестер" відбудеться у суботу, 21 грудня. Початок матчу о 19:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Лестер" читайте на сайті Спорт24.