24 канал техно lifestyle Економіка Здоровʼя футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

Манчестер Сіті – Лестер: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

38 Читать новость на русском
Манчестер Сіті – Лестер: де дивитися

21 грудня "Манчестер Сіті" зіграє з "Лестером" в центральному матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні це матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Читайте також: Чи зможе "МанСіті" зупинити потужний "Лестер": прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

Матч "Манчестер Сіті" – "Лестер" відбудеться у суботу, 21 грудня. Початок матчу о 19:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Лестер" читайте на сайті Спорт24.

Ханука: що це за свято і як його відзначають
сьогодні
6627
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Манчестер Сіті
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
20 грудня 20:01 Формула-1: вболівальники вибрали найкращу гонку сезону
Вісент Луїс 101
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 560
20 грудня 19:08 "Барселона" в Лізі чемпіонів заробила більше, аніж переможець "Ліверпуль": суми призових
Ігор Саджениця 380
20 грудня 18:35 Гол у ворота російського "Зеніту" став найкращим у Лізі чемпіонів: відео
Юрій Семенюк 756
20 грудня 16:36 Колишній тренер "МанСіті" Мікел Артета очолив лондонський "Арсенал"
Юрій Семенюк 70
Новини
Більше новин
Залиште відгук