Манчестер Сіті – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У суботу, 21 грудня, "Манчестер Сіті" на власному полі прийматиме "Лестер" в центральному матчі 18 туру АПЛ. Онлайн-транслція – в матеріалі Спорт24.

Головна новина для українських уболівальників – Олександр Зінченко повернувся після травми і повернув "Сіті" на переможну стежку. Підопічні Пепа Гвардіоли програли дербі Манчестера, коли від них чекали легкої перемоги. І тільки після цього "Сіті" розгромив Загреб, потім "Арсенал", у якого проблем ще більше, а потім і скромний "Оксфорд" в Кубку ліги.

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"Лестер" в цьому сезоні викликає тільки симпатію. Команда Мартінеса показує яскравий і результативний футбол, йде в лідерах чемпіонату і нагадує той самий "казковий" "Лестер", який виграв Прем'єр-лігу в минулому. Після матчу з "Сіті" "Лестер" залишиться на третьому місці, але в разі перемоги добереться на відстань в одне очко.

Манчестер Сіті – Лестер: онлайн-трансляція