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"Манчестер Сіті" перервав 11-матчеву безпрограшну серію "Лестера": відео

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Манчестер Сіті – Лестер: результат та відео голів

"Манчестер Сіті" у матчі 18-го туру англійської Прем’єр-ліги здобув вольову перемогу над "Лестером" – 3:1.

Манчестер Сіті – Лестер 3:1

Голи: Марез, 30, Гюндоган, 43, Жезус, 69 – Варді, 22

Дивіться також: Манчестер Сіті – Лестер: онлайн-трансляція матчу АПЛ

"Лисиці" вийшли вперед у середині першого тайму після точного удару найкращого бомбардира АПЛ Джеймі Варді. Це 17-й гол нападника в чемпіонаті.

Відео голу Варді

На 30-й хвилині Ріяд Марез зрівняв рахунок в матчі. Перед перервою Ілкай Гюндоган вивів "Ман Сіті" вперед, реалізувавши пенальті.

Відео голу Мареза

В середині другої половини зустрічі Габріел Жезус забив третій гол "містян" в матчі. Бразилець замкнув простріл Кевіна Де Брейне. Більше команди голів не забивали.

Відео гола Жезуса

Українець Олександр Зінченко опинився в заявці "Ман Сіті" на матч, але провів весь поєдинок на лаві запасних.

"Ман Сіті" набрав 38 очок і наблизився до "Лестера" на мінімальну відстань. "Лисиці" з 39 очками йдуть на другому місці АПЛ. У наступному турі 27 грудня "Ман Сіті" зіграє проти "Вулверхемптона". "Лестер" 26 грудня вдома зустрінеться з лідером АПЛ "Ліверпулем".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті
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