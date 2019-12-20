Чи зможе "МанСіті" зупинити потужний "Лестер": прогноз букмекерів на топ-матч АПЛ

У суботу, 21 грудня, "Манчестер Сіті" прийматиме "Лестер" в центральному матчі в рамках 18 туру чемпіонату Англії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в матчі.

Манчестер Сіті – Лестер. Прогноз букмекерів

Цього року "Лестер" нагадує себе зразка чемпіонського сезону. А старт видався ще потужнішим. Правда, в той сезон в Англії не було такого потужного "Ліверпуля", інакше команда Роджерса йшла б зараз на першому місці, як і в сезоні 2015/2016. Поки ж "Лестер" другий. У 17 турах він набрав 39 очок. Це на чотири більше, ніж у третього "Манчестер Сіті".

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Від "містян" всі точно чекали більшого. Експерти і вболівальники передрікали другий раунд протистояння "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті". Поки ж "Ман Сіті" задовольняється лише боротьбою за другу сходинку. Від "Ліверпуля" "містяни" вже відстають на катастрофічні 14 очок. І якщо з "червоними" не трапиться нічого екстраординарного, вони нарешті доберуться до першого за 30 років чемпіонства в Англії.

Нагадаємо, що матч "Манчестер Сіті" – "Лестер" відбудеться у суботу, 21 грудня. Початок зустрічі – о 19:30

Прогноз WIlliam Hill

Беззаперечним фаворитом дербі є "Манчестер Сіті". Перемогу підопічних Пепа Гвардіоли фахівці WIlliam Hill оцінюють коефіцієнтом 1,36. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 5,25.

Абсолютним андердогом гри є "Лестер". Перемогу "лисиць" експерти оцінили коефіцієнтом 8.

Прогноз Pari Match

Попередню домашню гру "Манчестер Сіті" виграв з рахунком 1:0. Коефіцієнт на те, що "містяни" знову переможуть і ТБ 2.5 – 1,79. У випадку, якщо "Манчестер Сіті" переможе і ТМ 2.5 – коефіцієнт 5,10.

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Востаннє "лисиці" перемагали "містян" на виїзді 6 лютого 2016 року. Гра завершилася впевненою перемогою "Лестера" з рахунком 1:3. Коефіцієнт на те, що "Лестер" переможе і ТБ 2.5 – 10,5.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Лестера" є Джеймі Варді, який за 17 турів забив уже 16 голів. Коефіцієнт на те, що нападник "лисиць" зуміє засмутити воротаря "містян" – 2,7.

У "Манчестер Сіті" 9 голів встигли забити Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг. Їхня звитяга у цьому матчі оцінена коефіцієнтом 1,7 та 1,95 відповідно.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Лестер" читайте на сайті Спорт24.