Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед : де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

42 Читать новость на русском
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн 24 квітня 2019
Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед дивитися онлайн

У середу, 24 квітня, будуть зіграні два матчі перенесеного 31-го туру АПЛ. Саму тут буде зіграно манчестерське дербі – "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Переглянути матч можна буде і в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55. сам матч розпочнеться о 22:00.

До слова: Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 89 гривень на місяць. Однак там є можливість передивлятися моменти матчу, а також дивитися онлайн інші матчі – чемпіонат України, Італії та Англії, а також Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" відбудеться у череду, 24 березня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

 

 

 

blog_ava
Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?
23 квітня
6038
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Еліна Світоліна вразила мережу своєю еротичністю: фото
23 квітня 23:05 Еліна Світоліна вразила мережу своєю еротичністю: фото
988
Український футболіст забив неймовірний гол з центру поля, чим спровокував бійку: відео
22 квітня 17:28 Український футболіст забив неймовірний гол з центру поля, чим спровокував бійку: відео
8138
Ретро-відео: як "Баварія" розтрощила "Барселону" у півфіналі Ліги чемпіонів
23 квітня 20:26 Ретро-відео: як "Баварія" розтрощила "Барселону" у півфіналі Ліги чемпіонів
129
"Карпати" не зуміли перемогти вдома "Чорноморець"
23 квітня 19:59 "Карпати" не зуміли перемогти вдома "Чорноморець"
171
Зірка "Манчестер Сіті" запропонував знімати з клубів 9 очок за расизм на трибунах
23 квітня 14:18 Зірка "Манчестер Сіті" запропонував знімати з клубів 9 очок за расизм на трибунах
63
Новини
Більше новин
Залиште відгук