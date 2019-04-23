Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед : де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

У середу, 24 квітня, будуть зіграні два матчі перенесеного 31-го туру АПЛ. Саму тут буде зіграно манчестерське дербі – "Манчестер Сіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед". Переглянути матч можна буде і в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" в Україні покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55. сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" можна на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Та варто нагадати, що доступ до трансляції платний – 89 гривень на місяць. Однак там є можливість передивлятися моменти матчу, а також дивитися онлайн інші матчі – чемпіонат України, Італії та Англії, а також Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті" відбудеться у череду, 24 березня. Початок матчу о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.