Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн півфінал Кубка Англійської ліги

У середу, 29 січня, "Манчестер Сіті" прийме "Манчестер Юнайтед" у рамках 1/2 фіналу Кубка Англійської ліги. Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню в Україні.

Матчі Кубка Англійської ліги в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Поєдинок "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 29 січня. Початок гри о 21:45.

Перша півфінальна гра завершилася впевненою перемогою "містян" з рахунком 3:1.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" читайте на сайті Спорт24.