"Манчестер Юнайтед" в меншості переміг "МанСіті", але вилетів з кубку – відео

29 січня відбулася повторна зустріч між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у півфіналі Кубка Англійської футбольної ліги. Виїзну перемогу відсвяткували гравці МЮ, однак до фіналу втретє поспіль вийшли саме "містяни".

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед 0:1

Голи: Матіч, 35

Вилучення: Матіч, 76 (МЮ)

Як це було: "МанСіті" завдав принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": відео

Перша гра на "Олд Траффорд" завершилася розгромною перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1. Таким чином, "червоним дияволом" було потрібно перемагати мінімум з різницею у 2 голи, щоб зрівняти рахунок у протистоянні.

"Манчестер Сіті" агресивно розпочав поєдинок, затиснувши суперника на його ж половині поля. Перший момент був у Агуеро, який пробив головою після прекрасного "черпачка". Але Давід Де Хеа був на висоті.

Через декілька секунд іспанець вдруге виручив партнерів, відбивши підступний удар Бернарду Сілви.

Ближче до середини тайму гості адаптувалися до пресингу підопічних Пепа Гвардіоли. Ледь не перший момент біля воріт "Сіті" завершився голом. Після подачі зі штрафного Матіч класно спіймав м'яч злету й поцілив точно в кут.

Після пропущеного голу футболісти "Манчестер Сіті" запанікували, але майже відразу відігралися. Стерлінг замкнув простріл у штрафний. Гол було скасовано через офсайд.

По перерві "містяни" створили ще декілька моментів. Зокрема, вбивчу нагоду змарнував Стерлінг після того, як Кевін Де Брюйне вивів його віч-на-віч з Де Хеа. Рахім пробив вище воріт.

Стовідсоткову нагоду змарнував Ілкай Гюндоган. "Містян" перехопили м'яч у штрафному гостей і вивели Ілкая на удар. Німець замість того, щоб пробити, почав "возитися" з м'ячем і втратив нагоду для удару.

У середині тайму Матіч підвів партнерів, заробивши другий гірчичник, який посприяв його вилученню. До завершення гри "Сіті" ще раз забили з офсайду.

У підсумку, "Манчестер Юнайтед" переміг з рахунком 1:0. За сумою двох матчі "Сіті" пройшли у фінал, оскільки перемогли з рахунком 3:2.

Український футболіст Олександр Зінченко весь поєдинок провів на лаві запасних.

У фіналі підопічні Гвардіоли зіграють з "Астон Віллою". Матч відбудеться 1-го березня на "Вемблі".

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу