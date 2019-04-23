Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

У середу, 24 квітня, в чемпіонаті Англії відбудеться манчестерське дербі – "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Манчестер Сіті". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"

Це буде матч 31-го туру АПЛ, який мав бути зіграний ще 16 березня. Але тоді "манчестер Юнайтед" грав проти "Вулверхемптона", а "МанСіті" з "Свонсі" у чвертьфіналі Кубка Англії. Тож цей матч перенесли. Варто додати, що тоді команди здобули різні результати – МЮ програв і вилетів з турніру. Натомість "Манчестер Сіті" виграв, як і потім гру проти "Брайтона" у півфіналі. Тож команда Пепа Гвардіоли зіграє в фіналі проти "Вотфорда" 18 травня.

Та не тільки у Кубку Англії справи у команд йдуть по різному. В чемпіонаті Англії "МанСіті" бореться за перемогу, у той час як "МанЮнайтед" може "пролетіти" повз місце у Лізі чемпіонів. І навіть те, що матч відбудеться на "Олд Траффорд", не робить "червоних дияволів" фаворитами протистояння. навпаки, вони виступають відвертими аутсайдерами. особливо після чотирьох голів від "Евертона".

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Прогноз "Фаворит спорт"

Їх експерти оцінили перемогу "Манчестер Юнайтед" коефіцієнтом 7,00. На те, що переможе "Манчестер Сіті" – 1,45. Нічия у матчі – 4,65.

Букмекери очікують, що у матчі буде мінімум три голи. Коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 3,0" – 1,80, у той час як "тотал матчу менше 3,0" – 2,02.

Та й одразу чотири гравці "МанСіті" мають більше шансів забити, аніж їх суперники – 1,75 на гол Серхіо Агуеро, 2,10 на гол Габріела Жезуса. Гол Лероя Сане чи Рахіма Стерлінга – 2,50. Натомість гол Ромалу Лукаку за МЮ – 3,00. Такий же коефіцієнт на гол Ріяда Мареза. Для прикладу, гол українця Олександра Зінченка – 9,50. Гол колишнього гравця "Шахтаря", який зараз виступає за "червоних дияволів" Фреда – 13,00.

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Прогноз 1xBet

Букмекери цієї контори виставили коефіцієнт у 6,85 на перемогу "Манчестер Юнайтед". Перемога "МанСіті" – 1,5. Нічия – 4,84.

Експерти очікують у матчі, що обидві команди заб'ють – 1,665 на це. На те, що хоча б одна команда не заб'є – 2,325.

Щодо авторів голів, то у Серхіо Агуеро коефіцієнт 1,88, Габріеля Жезуса – 2,1. Гол Ромалу Лукаку – 3,44. Ставка на гол Олександра Зінченка – 14,00.

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Прогноз PariMatch

Перемога "Манчестер Юнайтед" оцінена в 6,50. Перемога "МанСіті" – 1,47. Нічия – 4,90.

Варто зазначити, що у випадку перемоги "Манчестер Сіті", команда вийде на перше місце у чемпіонаті Англії. Нічия чи перемога МЮ залишить лідером чемпіонату "Ліверпуль".