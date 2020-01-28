Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на Кубок англійської ліги

У середу, 29 січня, "МанСіті" прийматиме "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка англійської ліги. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в поєдинку.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед. Прогноз букмекерів

Команда Пепа Гвардіоли продовжує свою безпрограшну серію, яка досягла позначки в 8 матчів. Крім того, "містяни" не пропускають протягом двох ігор. З 8 поєдинків команда виграла сім. Крайній матч, який провів "Ман Сіті", був проти "Фулхема" в Кубку Англії. Господарі виграли 4:0.

Результат першого матчу: "МанСіті" завдав принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд": відео

"Ман Юнайтед" розгромив "Транмір Роверс" в Кубку Англії з рахунком 0:6, але це навряд чи знизить тиск на команду Уле-Гуннар Сульшера. Перед цим гості програли двічі – "Ліверпулю" і "Бернлі" з однаковим рахунком 2:0.

Експерти в своїх прогнозах вважають явним фаворитом "Манчестер Сіті": поставити на перемогу підопічних Гвардіоли в букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 1,30. Успіх команди Сульшера оцінений букмекерами коефіцієнтом 8,80. Нічия – 6,25.

Прогноз Marathon bet

Беззаперечним фаворитом дербі є "Манчестер Сіті". Перемогу підопічних Пепа Гвардіоли фахівці Marathon bet оцінюють коефіцієнтом 1,32. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 6,25.

Абсолютним андердогом гри є "Манчестер Юнайтед". Перемогу "червоних дияволів" експерти оцінили коефіцієнтом 9,3.

Прогноз Pari Match

Попередню гра між клубами завершилася з рахунком 3:1. Коефіцієнт на те, що "містяни" знову переможуть і ТБ 2.5 – 1,76. У випадку, якщо "Манчестер Сіті" переможе і ТМ 2.5 – коефіцієнт 4,7.

Востаннє "червоні" перемагали "містян" на виїзді 7 грудня 2019 року. Гра завершилася перемогою "Юнайтед" з рахунком 1:2. Коефіцієнт на те, що "Манчестер Юнайтед" переможе і ТБ 2.5 – 12,5.