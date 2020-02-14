"Манчестер Сіті" на два роки відсторонили від Ліги чемпіонів за фінансові махінації

УЄФА відсторонив англійський "Манчестер Сіті" від участі в єврокубкових змаганнях під егідою УЄФА протягом двох сезонів.

Таке суворе покарання пов'язане з порушенням клубом правил фінансового фейр-плей. Англійці не зіграють в головному європейському турнірі в сезонах 2020/21 і 2021/22. Крім цього, клуб буде оштрафований на 30 мільйонів євро.

Читайте також: Ліонель Мессі може стати одноклубником українця Зінченка – деталі

Судова палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами розглянувши всі докази встановила, що "Ман Сіті" допустив серйозні порушення правил ФФП. Також "містяни" ввели в оману УЄФА і не співпрацювали в розслідуванні справи.

"Ман Сіті" в заяві на офіційному сайті клубу повідомив, що оскаржить рішення Судової палати УЄФА в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

У чому винний "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

До теми: ФІФА пішла на поступки "Манчестер Сіті", який міг отримати трансферний бан

Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувала витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" в 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).