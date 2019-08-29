"Манчестер Сіті" набрид за три роки: лідер "Шахтаря" прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. За її підсумками "гірникам" належить зіграти з "Манчестер Сіті", загребським "Динамо" й "Аталантою".

Мораес засмучений, що команда третій рік поспіль зіграє проти англійського "Манчестер Сіті".

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Трохи засмучений через "Манчестер Сіті". Три роки поспіль все-таки. Це трохи набридає. У нас збалансована група – є шанси пройти далі. Вірю, що в Лізі чемпіонів немає простих суперників. Зрозуміло, "Ман Сіті" перебуває на голову вище всіх інших.

"Аталанта" дуже прогресувала в останні роки, з цією командою будуть складні матчі. Найголовніше – в останньому матчі зіграти з "містянами", в момент, коли ми вже пройшли далі. Зі спокійною душею було б зручніше грати з цією командою,

– сказав Мораес.

Для "Шахтаря" це 14-й груповий етап в історії Ліги чемпіонів. Найкращим досягненням "Шахтаря" є чвертьфінал сезону 2010/2011 років.

Сім разів "Шахтар" посідав третє місце. Двічі "гірники" покидали Лігу чемпіонів з четвертого місця. Ще тричі "Шахтар" займав друге місце та одного разу виграв групу.