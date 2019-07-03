"Манчестер Сіті" офіційно придбав зіркового новачка за 70 мільйонів євро

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Родрі
Родрі / twitter.com

Англійський "Манчестер Сіті" офіційно поповнився черговим зірковим футболістом. В англійський клуб перейшов Родрі Ернандес.

Про те, що півзахисник "Атлетіко" Родрі Ернандес продовжить кар'єру в "Манчестер Сіті" повідомив сайт мадридського клубу.

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"Матрацники" підтвердили, що англійський клуб активував пункт в контракті футболіста про викуп за прописану суму відступних.

Швидше за все, "Сіті" заплатить за 23-річного хавбека 70 мільйонів євро – саме ця сума була прописана в договорі гравця.

На Родрі також претендувала мюнхенська "Баварія". Але Родрі вирішив перебратися в англійський клуб, адже хотів грати під керівництвом Пепа Гвардіоли.

Родрі став першим трансфером "Манчестер Сіті" у літнє міжсезоння. У свою чергу "Атлетіко" поповнили декілька новачків: Маркос Льоренте, Франциско Монтеро та Феліпе.

Водночас мадридський клуб покинули: Хуанфран, Дієго Годін, Лукас Ернандес. Також покине команду Антуан Грізманн.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери Атлетіко Манчестер Сіті
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